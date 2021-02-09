Mesut Özil Başakşehir karşısında ilk 11'de

Ancak asıl önemlisi, sadece ara transfer döneminin değil son yılların en büyük bombası olan Mesut Özil’in ilk 11 için hazırlanması. Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki yıldız, bu akşam Başakşehir karşısında 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.