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  3. 09 Şubat 2021 10:55

Mesut Özil Başakşehir karşısında ilk 11'de

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bu akşam Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sabırsız bir şekilde maç saatini bekleyen Mesut, bunun heyecanını yaşıyor.

Mesut Özil Başakşehir karşısında ilk 11'de

Sarı-Lacivertliler, derbi yenilgisinin yaralarını Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir’i devirerek sarmak istiyor. 

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Mesut Özil Başakşehir karşısında ilk 11'de

Erol Bulut’un bu karşılaşmada kadroda ufak çaplı bir rotasyon yaparak bazı isimleri dinlendirmesi bekleniyor. 

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Mesut Özil Başakşehir karşısında ilk 11'de

 Ancak asıl önemlisi, sadece ara transfer döneminin değil son yılların en büyük bombası olan Mesut Özil’in ilk 11 için hazırlanması. Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki yıldız, bu akşam Başakşehir karşısında 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 

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Mesut Özil Başakşehir karşısında ilk 11'de

Tecrübeli oyuncu, hem bunun heyecanını yaşıyor hem de maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

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