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  3. 26 Kasım 2020 15:05

Mesut Özil ile birlikte dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe’ye

Milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren ancak üst üste elde ettiği Gençlerbirliği ve Sivas Belediyespor galibiyetleriyle yeniden morallenen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Mesut Özil ile birlikte dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe’ye

Sezon başında yapılan 18 transferle kadrosunu adeta sil baştan yeniden kuran sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefine hız kesmeden ulaşabilmek adına devre arası öncesi transfer çalışmalarını detaylı bir şekilde yürütüyor.

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Mesut Özil ile birlikte dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe’ye

MESUT ÖZİL İLE ANLAŞMA TAMAM Fenerbahçe'nin ilgisini hiçbir zaman saklamadığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, sözleşmesi bitene kadar (sezon sonu) Arsenal'da kalma kararı almıştı.

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Mesut Özil ile birlikte dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe’ye

Ancak teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadroya dahil edilmeyen Özil, gelecek planlamalarında değişikliğe gitti.

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Mesut Özil ile birlikte dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe’ye

Yeni Asır'ın haberine göre İngiliz basını, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'yle ön anlaşma yaptığını bildirdi.

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