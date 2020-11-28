Mesut Özil isyan etti: Beni 2 yıldır yok etmeye çalışanlar var
Mesut Özil, maaş indirimine gitmemesinden dolayı isminin öne çıkmasına kendisini 2 yıldır yok etmeye çalışanların neden olduğunu söyledi.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, The Athletic'e konuştu ayrılma kararını başkasının veremeyeceğini söyledi.
Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Mesut Özil uzun süredir A takım formasını giyemiyor. 2013 yılında transfer olduğu Arsenal'da, 2018 yılında haftalığı 350 bin Pound'tan 4 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu, Twitter paylaşımları ve yüksek maaşıyla gündeme geliyor.
''Ne zaman gideceğime ben karar veririm''Mesut Özil, tarafının açıkça belli olduğunu söylerken, "Sözleşmemin sonuna kadar burada kalacağım ve kulüp için her şeyi yapacağım. Bu tarz durumlar beni yıkamaz, sadece daha da güçlendirir. Önceden de geri dönüp takıma katkı yapabileceğimi göstermiştim, yine yapacağım. Ne zaman gideceğime ben karar veririm, başkaları değil" dedi.
''Ama aynı şeyi Müslümanlar için dilerim''Amerika'da başlayan Black Lives Matter hareketi için Türk asıllı Alman oyuncu, "Amerika'da George Floyd'un öldürüldüğünü gördük ve 'Black Lives Matter -Siyahların Hayatı Önemlidir-' diyerek sesimizi yükselttik. Hepimiz eşitiz, adaletsizlik karşısında savaşmak iyi bir şey. Bir sürü siyah oyuncu var ve Arsenal'in de çokça siyahi taraftarı var. Kulübün onları sahiplenmesi fantastik. Ama aynı şeyi Müslümanlar için dilerim. Arsenal, çok fazla Müslüman taraftara sahip, dünyaya 'Müslümanların Hayatı Önemlidir' demenin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.