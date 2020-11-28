Mesut Özil isyan etti: Beni 2 yıldır yok etmeye çalışanlar var

''Ne zaman gideceğime ben karar veririm''Mesut Özil, tarafının açıkça belli olduğunu söylerken, "Sözleşmemin sonuna kadar burada kalacağım ve kulüp için her şeyi yapacağım. Bu tarz durumlar beni yıkamaz, sadece daha da güçlendirir. Önceden de geri dönüp takıma katkı yapabileceğimi göstermiştim, yine yapacağım. Ne zaman gideceğime ben karar veririm, başkaları değil" dedi.