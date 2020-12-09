Mesut Özil transferinde flaş gelişme
Arsenal'de Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Topçular'da istenmeyen adam ilan edilen ve menajer Mikel Arteta ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Mesut Özil için transfer bombasını İngilizler patlattı
Arsenal'de Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Topçular'da istenmeyen adam ilan edilen ve menajer Mikel Arteta ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Mesut Özil için transfer bombasını İngilizler patlattı
Koronavirüs pandemisinin ardından İngiliz kulüpleri maddi anlamda zorlu günlerden geçiyor. Arsenal bu kulüplerin arasında en fazla etkilenen takım oldu.
Birçok çalışanının görevine son veren Londra ekibinde Mesut Özil bilmecesi de devam ediyor. Arsenal yönetiminin pandemi döneminde indirim talebini kabul etmeyen Türk asıllı Alman yıldız kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.