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  3. 09 Aralık 2020 10:21

Mesut Özil transferinde flaş gelişme

Arsenal'de Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Topçular'da istenmeyen adam ilan edilen ve menajer Mikel Arteta ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Mesut Özil için transfer bombasını İngilizler patlattı

Mesut Özil transferinde flaş gelişme

Arsenal'de Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Topçular'da istenmeyen adam ilan edilen ve menajer Mikel Arteta ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Mesut Özil için transfer bombasını İngilizler patlattı

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Mesut Özil transferinde flaş gelişme

Koronavirüs pandemisinin ardından İngiliz kulüpleri maddi anlamda zorlu günlerden geçiyor. Arsenal bu kulüplerin arasında en fazla etkilenen takım oldu.

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Mesut Özil transferinde flaş gelişme

Birçok çalışanının görevine son veren Londra ekibinde Mesut Özil bilmecesi de devam ediyor. Arsenal yönetiminin pandemi döneminde indirim talebini kabul etmeyen Türk asıllı Alman yıldız kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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Mesut Özil transferinde flaş gelişme

The Mirror'da yer alan habere göre Mesut Özil, Ocak transfer döneminde de Arsenal'den ayrılmayacak. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Özil'in böyle bir sözleşmeyi başka takımda bulamayacağı haberin detayında yer aldı.

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