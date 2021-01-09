Mesut Özil transferinde tek pürüz kaldı
Fenerbahçe ile dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil arasında anlaşma tamam. Arsenal ile Mesut arasındaki görüşmelerde de büyük yol kat edildi. Kalan son pürüz, Alman oyuncunun alacakları.
Fenerbahçeli futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği gün gelmek üzere. Mesut Özil’in Çubuklu formayla vereceği poz heyecanla bekleniyor. Müthiş transfer operasyonunda yaşanan gelişmeler, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla sevindirecek cinsten. Mesut Özil ile Fenerbahçe arasında anlaşma tamam. Hiçbir pürüz kalmadı. Fenerbahçe-Arsenal-Mesut üçgeninde yürütülen pazarlıklarda da önemli mesafe kat edildi.
Arsenal kolaylık istiyor İngiliz ekibi, Mesut’u sezon sonunda kadar kiralamayı ve maaşının büyük bölümünü ödemeyi kabul etti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’nin ödemesi gereken kısmı ise almayarak jest yapacak. Transferin önündeki son engel 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arsenal’da son dönemde ödenmeyen maaşı.
İngiliz ekibi, Mesut’un yaklaşık 5.5 milyon Pound’luk alacağında indirime gitmesini istiyor. Çözülmesi gereken bir diğer konu ise sadakat bonusu.
Görüşmeler olumlu Mesut ise İngiliz ekibindeki sözleşmesini tamamlaması halinde hak kazanacağı 1 milyon Pound’luk bu ücretin en azından bir bölümünün ödenmesini istiyor. Taraflar arasında bu konular üzerinde yapılan pazarlıkların da olumlu şekilde ilerlediği öğrenildi. Yıldız futbolcu, Arsenal ile anlaştıktan hemen sonra kendisini önce sezon sonuna kadar kiralık, ardından da 3 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.