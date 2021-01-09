Mesut Özil transferinde tek pürüz kaldı

Görüşmeler olumlu Mesut ise İngiliz ekibindeki sözleşmesini tamamlaması halinde hak kazanacağı 1 milyon Pound’luk bu ücretin en azından bir bölümünün ödenmesini istiyor. Taraflar arasında bu konular üzerinde yapılan pazarlıkların da olumlu şekilde ilerlediği öğrenildi. Yıldız futbolcu, Arsenal ile anlaştıktan hemen sonra kendisini önce sezon sonuna kadar kiralık, ardından da 3 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.