Mesut Özil transferinde ters köşe
Arsenal'de menajer Mikel Arteta ile sorunlar yaşayan ve Kırmızı Beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına adı yazılmayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar...
Arsenal'de menajer Mikel Arteta ile sorunlar yaşayan ve Kırmızı Beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına adı yazılmayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar...
Arsenal'de Mikel Arteta'nın menajerliğe getirilmesinin ardından büyük bir çöküş yaşayan Mesut Özil'in bu sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi resmen sona eriyor.
Arsenal'in pandemi döneminde tüm oyuncularla indirim görüşmeleri gerçekleştirdiği ve takımda en fazla yıllık ücret kazanan Mesut Özil'in indirime yanaşmaması kulüp ve Özil arasında ipleri tamamen koparmıştı.