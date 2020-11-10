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  3. 10 Kasım 2020 12:15

Mesut Özil transferinde ters köşe

Arsenal'de menajer Mikel Arteta ile sorunlar yaşayan ve Kırmızı Beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına adı yazılmayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar...

Mesut Özil transferinde ters köşe

Arsenal'de menajer Mikel Arteta ile sorunlar yaşayan ve Kırmızı Beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına adı yazılmayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar...

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Mesut Özil transferinde ters köşe

Arsenal'de Mikel Arteta'nın menajerliğe getirilmesinin ardından büyük bir çöküş yaşayan Mesut Özil'in bu sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi resmen sona eriyor.

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Mesut Özil transferinde ters köşe

Arsenal'in pandemi döneminde tüm oyuncularla indirim görüşmeleri gerçekleştirdiği ve takımda en fazla yıllık ücret kazanan Mesut Özil'in indirime yanaşmaması kulüp ve Özil arasında ipleri tamamen koparmıştı.

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Mesut Özil transferinde ters köşe

Bu gelişmenin ardından yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Alman yıldız Arsenal'de kalmış fakat kadro dışı bırakılmıştı.

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