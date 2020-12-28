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  3. 28 Aralık 2020 00:21

Mesut Özil'e Avrupa devinden kanca

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil'in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'ın kadro dışı bıraktığı ve yollarını ayırmak istediği yıldız futbolcu için sarı-lacivertlileri üzen bir haber geldi.

Mesut Özil'e Avrupa devinden kanca

İtalyan devi Juventus'un, takımından ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği belirtildi.

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Mesut Özil'e Avrupa devinden kanca

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Tuttosport'un haberine göre, üç hafta önce Mesut Özil ve Juventus temsilcileri arasında görüşmeler başladı.

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Mesut Özil'e Avrupa devinden kanca

KİRALAMA FORMULÜ MASADA
Arsenal'in sözleşme gereği Mesut Özil'e haziran ayına kadar 10 milyon euro'luk bir ödemesi kaldığı belirtildi. Juventus'un 6 ay kiralık olarak kadroya katması durumunda bu miktarı İngiliz ekibiyle yarı yarıya paylaşabileceği ifade edildi.

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Mesut Özil'e Avrupa devinden kanca

ARSENAL KOLAYLIK SAĞLAYACAK
30 Haziran'da Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için ocak ayında ayrılması konusunda kulübünün kolaylık yapmaya hazır olduğu bildirildi.

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