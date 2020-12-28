Mesut Özil'e Avrupa devinden kanca
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil'in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'ın kadro dışı bıraktığı ve yollarını ayırmak istediği yıldız futbolcu için sarı-lacivertlileri üzen bir haber geldi.
İtalyan devi Juventus'un, takımından ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Tuttosport'un haberine göre, üç hafta önce Mesut Özil ve Juventus temsilcileri arasında görüşmeler başladı.
KİRALAMA FORMULÜ MASADA
Arsenal'in sözleşme gereği Mesut Özil'e haziran ayına kadar 10 milyon euro'luk bir ödemesi kaldığı belirtildi. Juventus'un 6 ay kiralık olarak kadroya katması durumunda bu miktarı İngiliz ekibiyle yarı yarıya paylaşabileceği ifade edildi.