Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 lig maçında 4 gol atıp 1 de asist yapan yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Uzun zamandır Fenerbahçe’ye gelip gelmeyeceği merak konusu olan ve sonunda taraftarın karşısına çıkan Mesut Özil ile ilgili bir haber moralleri alt üst etti.
1 / 9
Fenerbahçe’de 10 numaralı formayla taraftarın gönlünü kazanan Mesut Özil haberi şok etkisi yarattı.
2 / 9
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 lig maçında 4 gol atan ve 1 de asist yapan tecrübeli futbolcu ile ilgili ortaya çıkan haber Fenerbahçe taraftarının moralini bozdu.
3 / 9
Peki ama Mesut Özil hangi takıma gidiyor? İşte detaylar…
4 / 9