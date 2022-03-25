Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe’de dün flaş bir gelişme yaşanmış ve Mesut Özil süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Özil ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in yönetimin kararı sonrası menajeri Erkut Söğüt'le görüştüğü ve yeni takım arama çalışmalarının resmen başladığı öğrenildi.
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Ancak alınan bilgilere göre yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun Avrupa'da yeni bir sözleşme bulması çok zor gözüküyor.
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Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor.
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ABD Major Ligi'nden (MLS) Los Angeles Galaxy ve Inter Miami'nin Mesut Özil'i transfer etmek istediği son zamanlarda sıkça gündeme geliyordu. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla MLS kulüpleriyle görüşmelere en kısa sürede başlaması bekleniyor.
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