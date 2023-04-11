Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu oldu

DHA'nın haberine göre Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçlarından başarıyla ayrıldı. Son 16 ve çeyrek finalde de rakiplerine karşı üstünlüğü elden bırakmayan milli sporcu, yarı finalde 22 yaşındaki İtalyan Alessio Dagata'yı 40-38 yenerek finale adını yazdırdı. 17 yaşındaki milli bilardocu finalde ise Avusturyalı 21 yaşındaki Nikolaus Kogelbauer ile karşılaştı. Haşhaş, rakibini 40-20 mağlup ederek 3 bant U25 Avrupa bilardo şampiyonu olmayı başardı.