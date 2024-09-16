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Milli bilardocu Seymen Özbaş, Dünya Şampiyonu oldu

13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Fransa'nın Blois şehrinde düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Milli bilardocu Seymen Özbaş altın madalya kazandı.

Milli bilardocu Seymen Özbaş, Dünya Şampiyonu oldu - Resim: 1

Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Milli bilardocu Seymen Özbaş, Dünya Şampiyonu oldu - Resim: 2

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Blois kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

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Milli bilardocu Seymen Özbaş, Dünya Şampiyonu oldu - Resim: 3

Finalde Güney Koreli rakibi Yeongyun Jo'yu 35-28 yenen Seymen Özbaş, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

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