Milli bilardocu Seymen Özbaş, Dünya Şampiyonu oldu
13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Fransa'nın Blois şehrinde düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Milli bilardocu Seymen Özbaş altın madalya kazandı.
Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
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Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Blois kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.
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Finalde Güney Koreli rakibi Yeongyun Jo'yu 35-28 yenen Seymen Özbaş, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
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