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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalyaya uzandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalyaya uzandı - Resim: 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 57 kilo gram boks yarı final müsabakaları Roland Garros Stadyumu'nda yapıldı.

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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalyaya uzandı - Resim: 2

Türk sporcu Esra Yıldız Kahraman, Tayvan’dan rakibi Yu Ting Lin ile mücadele etti.

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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalyaya uzandı - Resim: 3

Yarı finalde Lin Yu Ting'e kaybeden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı.

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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalyaya uzandı - Resim: 4
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