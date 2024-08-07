Milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalyaya uzandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 57 kilo gram boks yarı final müsabakaları Roland Garros Stadyumu'nda yapıldı.
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Türk sporcu Esra Yıldız Kahraman, Tayvan’dan rakibi Yu Ting Lin ile mücadele etti.
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Yarı finalde Lin Yu Ting'e kaybeden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı.
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