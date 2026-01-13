Milli futbolcular Bilal Erdoğan ile birlikte TÜGVA'nın turnuvasında sahaya indi
TÜGVA tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası ‘GENÇLİG 2026’nın lansman programı, İstanbul’da Volkswagen Arena’da gerçekleştirilirken etkinlikten dikkat çeken görüntüler
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası ‘GENÇLİG 2026’nın lansman kapsamında eski milli futbolcular ve davetlilerin yer aldığı gösteri maçı oynandı. Futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Mesut Özil, Mario Jardel, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Ümit Karan, İlker Yağcıoğlu, Ahmet Dursun ve Suat Kaya da etkinlikte yer aldı.
Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman’ın üstlendiği Kırmızı Takım; Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Emir Dağlı, Suat Kaya, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin’den oluştu. Rıza Çalımbay yönetimindeki Beyaz Takım’da ise, “İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Arda Turan, Gürkan Emecen, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Taylan Oran, Davut Gül, Metin Özdemir, Mehmet Aurelio, Ümit karan, İlker Yağcıoğlu ve Yakup Sivri” yer aldı.
Programa katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Bugün GençLig’in tanıtımını yapacağız. Geçen sene çok başarılı bir şekilde organize edildi. 20 binin üzerinde lise öğrencisi Türkiye'nin her tarafında futbol turnuvalarında yarıştılar. Bu sene TÜGVA'nın her çalışmasında olduğu gibi daha iyisini daha büyük katılımlısını hedefliyoruz ve yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin bu sene Gençlik Müsabakalar’ında yarışmasını hedefliyoruz. Ve bu senenin bir farklılığı var. Futbol kulüplerimizin izleyicileri, scoutları da turnuvaları takip ediyor. Dolayısıyla çok yıldız adayı kardeşlerimiz bu turnuvalara katıldılarsa onların futbolda yükselmeleri için de bir fırsat olacak. Biz öncelikle bugün burada bu etkinliğimizi destekleyen bütün kulüp yöneticilerimize şu anda oynayan ve geçmişte oynamış olan yıldız sporcularımıza Montella hocamıza, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle futbolun bizi birleştiren, aramızdaki farklılıkları aşmamızı sağlayan bu milletin kardeşliğini, asgari müşterekte çok ciddi şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlama fırsatı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bilal Erdoğan, oynanan gösteri maçı sonrasında yaptığı açıklamada maçı "Maç iyi geçti, bizim taraf bal yapmayan arı gibiydi. Biraz koşturdum. Neler neler kaçtı. Biraz böyle çok ağır toplar olunca böyle nazlı oluyorlar. Ondan dolayı maçı toparladık ama lüzumsuz yere uzattık diyebiliriz. Çok daha erkenden alarak bitirebilirdik. Ama çok keyifli oldu." diyerek yorumladı.