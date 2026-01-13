Milli futbolcular Bilal Erdoğan ile birlikte TÜGVA'nın turnuvasında sahaya indi

Programa katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Bugün GençLig’in tanıtımını yapacağız. Geçen sene çok başarılı bir şekilde organize edildi. 20 binin üzerinde lise öğrencisi Türkiye'nin her tarafında futbol turnuvalarında yarıştılar. Bu sene TÜGVA'nın her çalışmasında olduğu gibi daha iyisini daha büyük katılımlısını hedefliyoruz ve yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin bu sene Gençlik Müsabakalar’ında yarışmasını hedefliyoruz. Ve bu senenin bir farklılığı var. Futbol kulüplerimizin izleyicileri, scoutları da turnuvaları takip ediyor. Dolayısıyla çok yıldız adayı kardeşlerimiz bu turnuvalara katıldılarsa onların futbolda yükselmeleri için de bir fırsat olacak. Biz öncelikle bugün burada bu etkinliğimizi destekleyen bütün kulüp yöneticilerimize şu anda oynayan ve geçmişte oynamış olan yıldız sporcularımıza Montella hocamıza, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle futbolun bizi birleştiren, aramızdaki farklılıkları aşmamızı sağlayan bu milletin kardeşliğini, asgari müşterekte çok ciddi şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlama fırsatı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.