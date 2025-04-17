Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa rekoru kırdı

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Moldova’da devam ediyor. Başkent Kişinev’de Arena spor salonunda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katılımı ile organize edilen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 73 kiloda Milli sporcumuz Yusuf Fehmi Genç muhteşem bir performans sergileyerek silkmede 194 kilo ile Avrupa rekorunu kırarken, toplamda ise 348 kilo derecesiyle rekora ortak oldu.