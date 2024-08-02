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Milli judocumuz Kayra Özdemir yarı finalde

Milli judocumuz Kayra Özdemir, kadınlar +78kg çeyrek finalinde Japonya'dan son olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi yenerek yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA
Milli judocumuz Kayra Özdemir yarı finalde - Resim: 1

Olimpiyat Oyunları'nda milli judokamız Kayra Özdemir, kadınlar +78kg son 16 turunda Moğolistan'dan Adiyasuren Amarsaikhan'ı shido ile mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

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Milli judocumuz Kayra Özdemir yarı finalde - Resim: 2

Kayra Özdemir, kadınlar +78kg çeyrek finalinde ise Japonya'dan son olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi altın skorda yenerek yarı finale yükseldi.

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Milli judocumuz Kayra Özdemir yarı finalde - Resim: 3

Sporcumuzun yarı final karşılaşması saat 17.00'de başlayacak seansta yapılacak.

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Milli judocumuz Kayra Özdemir yarı finalde - Resim: 4
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