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Milli okçumuz Elif Berra Gökkır'dan Paris 2024'te tarihi başlangıç

Paris 2024'te okçuluk branşında yarışan Elif Berra Gökkır, Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaptı.

Kaynak: AA
Milli okçumuz Elif Berra Gökkır'dan Paris 2024'te tarihi başlangıç - Resim: 1

Sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. olan Elif Berra Gökkır, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti

 

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Milli okçumuz Elif Berra Gökkır'dan Paris 2024'te tarihi başlangıç - Resim: 2

 Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.

 

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Milli okçumuz Elif Berra Gökkır'dan Paris 2024'te tarihi başlangıç - Resim: 3

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşı kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 17 yaşındaki milli sporcu Elif Berra Gökkır mücadele etti.

 

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Milli okçumuz Elif Berra Gökkır'dan Paris 2024'te tarihi başlangıç - Resim: 4

Sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini elde ederek 64 sporcu arasında 5. olan Elif Berra Gökkır, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti.

 

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