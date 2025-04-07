Milli Taekwondocular 7’si altın 13 madalyayla zirvede

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, “Sırbistan’da güzel sonuçlar aldık. Takım halinde zirveye çıktık. Bu ülkemizin başarısıdır. Dünya şampiyonası öncesinde önemli bir virajı döndük. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı ile emek verenleri kutluyorum” dedi.