Milli Voleybolcu Hande Baladın sosyal medyada paylaştı: Basketbolcu aşkı...

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı. Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'ın yıldızı Hande Baladın kariyerinde yaşadığı mutluluğu özel hayatında da yaşıyor.