Milli voleybolcu Zehra Güneş şık elbisesiyle görenleri hayran bıraktı
Milli Voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı bir düğünce giydiği şık elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, voleybol sahasında gösterdiği başarının yanı sıra günlük hayatındaki zarafetiyle de sevenlerinin beğenisini topluyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Güneş, yoğun tempo sonrası tatile çıkmış ve paylaşımlarıyla beğeni toplamıştı.
VakıfBank'ta forma giyen Güneş paylaşımına "Her kitabın bir hikayesi olduğuna inananlardanım. Her yolculuğumda yanımda bir arkadaş gibidirler. Ve her okuduğum kitap bana o an’a dair bir mesaj verir. Bunu bir kez daha anladığım, kendime bir şeyler öğrettiğim, doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm, başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim, daha yapmak istediğim bir çok şey olduğunu fark edip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı" notunu düşmüştü.
AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA DÜĞÜNE KATILDI
Bu sezon sakatlık yaşamasına rağmen pes etmeyen Zehra Güneş son olarak arkadaşının düğününe katıldı.