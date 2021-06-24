Milli yıldıza sürpriz talip
Bild'e göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.
Bild'in haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, geride kalan sezonun ikinci yarısını Schalke'den kiralık olarak Liverpool'da geçiren milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.
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Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Schalke'den Liverpool'a kiralanan ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacak olması nedeniyle yeni sezonda hangi takıma gideceği merak edilen milli futbolcularımızdan Ozan Kabak'ın yeni adresi Fransa olabilir.
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Alman medyasına göre Ozan Kabak ile Rennes'in yanı sıra Bayer Leverkusen, Leicester, Newcastle ve Nice de ilgileniyor.
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