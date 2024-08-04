Milli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyatlarda rekor kırdı

Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları atmosferinin çok çok farklı olduğunu anlatarak, "Sabah seçme yüzmek ile akşam finalde yarışmak çok farklı. Burada çok büyük bir atmosfer ve adrenalin var. Kendimi daha iyi hissettim ve dereceyi geliştirdim. Çok belli etmemeye çalıştım ama çok heyecanlandım. Bu genç yaşımda bu kadar seyircinin karşısında en iyi performansımı göstermek benim için çok büyük bir gurur" diye konuştu.