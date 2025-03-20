Milliler, 5 maç sonra Macaristan'ı mağlup etti
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşılaştığı Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Kaynak: İHA
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, evinde karşılaştığı Macaristan'ı 3-1'lik skorla yenerek, rövanş öncesinde avantaj sağladı.
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UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Macaristan ile karşı karşıya geldi.
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Milliler ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. A millilerin gollerini Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Kahveci kaydetti.
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Son düdüğün çalmasının ardından futbolcular büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, bütün tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.
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