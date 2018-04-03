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  3. 03 Nisan 2018 12:05

Mitroglou Beşiktaş'a doğru

Fransız basınında yer alan bir iddiaya göre Beşiktaş, Marsilya forması giyen Kostas Mitroglou ile ilgileniyor.

Mitroglou Beşiktaş'a doğru

Fransa basınından Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. (Haber1903)

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Mitroglou Beşiktaş'a doğru

Fransa basınında yer alan habere göre, gösterdiği performans nedeniyle Marsiya'da beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

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Mitroglou Beşiktaş'a doğru

Haberde, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda Mitroglou ile yolların ayrılmasına kesin gözü ile bakıldığı iddia edilirken, Yunan futbolcuya talip olan ekipler arasında eski takımı Benfica ve Beşiktaş'ın yer aldığı belirtildi.

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Mitroglou Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Marsilya'ya Mitroglu için teklif hazırlığında olduğunun ifade edildiği haberde, Marsilya'nın Mitroglou için yapılacak olan teklife sıcak baktığı bilgisine yer verildi.

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