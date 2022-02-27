Mostafa Mohamed için bomba transfer iddiası
Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, bu sezon beklentilerin altında kalırken, Mohamed için Fransa ekibi yeniden devreye girdi.
Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Mısırlı golcü Mohamed, sezon sonunda Fransa'da transfer olabileceği iddiaları gündeme geldi.
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Ligue 1'de son sırada yer alan Bordeux'nun Mostafa Mohamed ısrarı devam ediyor. Sezonda başında oyuncuyu kadrosuna katmaya yaklaşan ve transferi gerçekleştiremeyen Bordeux, Mohamed için yine devrede.
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Sezon başında Mostafa Mohamed'i Bordeaux'ya göndermek isteyen Galatasaray, oyuncu için 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı.
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Bordeaux, Mohamed'i Fransa'ya getirerek sağlık kontrollerinden bile geçirmiş fakat Galatasaray'ın Zamalek kulübü ile yaşadığı sorunlar nedeniyle transfer yapılamamıştı.
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