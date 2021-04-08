Mostafa Mohamed'ten Fenerbahçe itirafı!

Bir Mısır televizyonuna röportaj veren Mostafa Mohamed, çarpıcı açıklamalar yaptı. Mısır ordusu için forma giydiği dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını belirten Mohamed, "O dönem cevabı hem ordunun hem de Zamalek'in vermesi gerekiyordu. 22 yaşındaydım ayrılmak istiyordum. Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim. Ancak Zamalek bana, 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz' dedi. Saygı duydum. Ancak şampiyonluğu kaybettik. Yönetim dağıldı" ifadelerini kullandı. St. Etienne ve Galatasaray arasında yaşanan transfer savaşına da değinen Sarı-Kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti: