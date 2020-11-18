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  3. 18 Kasım 2020 14:10

Muriqi'nin sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

Muriqi'nin sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

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Muriqi'nin sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

EN PAHALI 3. TRANSFER Kosovalı golcü, Lazio'da uzun yıllar görev alan sportif direktör Lotito'nun yaptığı en pahalı 3. transfer olarak tarihe geçmişti. Ancak deneyimli forvet, bu zamana kadar yeni takımında henüz golle tanışabilmiş değil.

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Muriqi'nin sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

KOSOVA TARİHİNE GEÇTİ Lazio'daki tutuk oyununa rağmen Kosova Milli Takımı'nda gollerini sıralamaya devam eden Muriqi, ülkesi adına 10 gole ulaşırken Kosova'nın en çok gol atan futbolcusu durumunda.

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Muriqi'nin sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

YİNE 11'DE BAŞLAYACAK 25 yaşındaki futbolcunun Crotone ile oynanacak maça da ilk 11'de başlaması beklenirken İtalya'dan gelen son iddia ise Fenerbahçe'nin yüzünü güldürebilir.

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