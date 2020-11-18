Muriqi'nin sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.
EN PAHALI 3. TRANSFER Kosovalı golcü, Lazio'da uzun yıllar görev alan sportif direktör Lotito'nun yaptığı en pahalı 3. transfer olarak tarihe geçmişti. Ancak deneyimli forvet, bu zamana kadar yeni takımında henüz golle tanışabilmiş değil.
KOSOVA TARİHİNE GEÇTİ Lazio'daki tutuk oyununa rağmen Kosova Milli Takımı'nda gollerini sıralamaya devam eden Muriqi, ülkesi adına 10 gole ulaşırken Kosova'nın en çok gol atan futbolcusu durumunda.