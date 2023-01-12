Muslera kararını verdi; bırakıyor mu ?

Maçlara çok iyi hazırlandıklarını aktaran Muslera, "Sahamızdaki performansımızdan çok memnunuz. Çok zorlandığımız bazı şeyler vardı. Onların üzerine gittik ve güzel bir sonuç aldı. Dolayısıyla çok mutluyuz. Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. Biz keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. Bu rahatlığın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçlar da bununla birlikte geliyor. Biz sonuçların daha iyi olması için çabalamaya devam ediyoruz." diye konuştu.