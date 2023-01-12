Muslera kararını verdi; bırakıyor mu ?
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takım olarak performanslarından memnun olduklarını söyleyerek geleceği hakkında Galatasaray taraftarını sevindirecek bir açıklama yaptı.
Tecrübeli file bekçisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sözerine vefatının birinci yıl dönümü olan milli futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan Muslera, "Ailesine baş sağlığı diliyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ayrıca dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Gününüzü de kutlarım." dedi.
Maçlara çok iyi hazırlandıklarını aktaran Muslera, "Sahamızdaki performansımızdan çok memnunuz. Çok zorlandığımız bazı şeyler vardı. Onların üzerine gittik ve güzel bir sonuç aldı. Dolayısıyla çok mutluyuz. Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. Biz keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. Bu rahatlığın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçlar da bununla birlikte geliyor. Biz sonuçların daha iyi olması için çabalamaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Uruguaylı kaleci, takımdan ayrılan Marcao'nun yerine takıma dahil olan milli stoper Abdülkerim Bardakcı ile ilgili soru üzerine, "Abdulkerim Bardakcı da Konyaspor'da çok iyi bir sezon geçirmişti. Türkiye'deki en iyi stoperlerden birisi. Marcao da çok güzel bir sezon geçirmişti. İspanya'da ona başarılar diliyorum. Çok karşılaştırmaya gerek yok, Galatasaray oyuncusu zaten yüksek kalitede bir oyuncu olmak zorunda. İkisi de kaliteli oyuncu." ifadelerini kullandı.