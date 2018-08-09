  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Ağustos 2018 15:30

Mustafa Cengiz: Herkes 'Galatasaray folofoş olur' diyor !

Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz gündemi sallayan açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz: Herkes 'Galatasaray folofoş olur' diyor !

Finansal Fair Play kararları nedeniyle transfer yapmakta zorlanan Galatasaray'da, dün akşam şok edici bir gelişme yaşandı.

1/ 4
Mustafa Cengiz: Herkes 'Galatasaray folofoş olur' diyor !

Tuzla'da gerçekleştirilen Galatasaraylılar buluşmasında kaydedilen bir video görüntüsünde Cengiz'in "Millet diyor ki bu Galatasaray folofoş olur. E o zaman bırakıp gidelim" sözleri büyük yankı uyandırdı.

2/ 4
Mustafa Cengiz: Herkes 'Galatasaray folofoş olur' diyor !

Taraftarlar, Terim'in takviye isteğine rağmen halen transfer yapmayıp bu sözleri kullanan Mustafa Cengiz'i eleştiri yağmuruna tuttu.

3/ 4
Mustafa Cengiz: Herkes 'Galatasaray folofoş olur' diyor !

'VİDEO KAYDI MI O?'
Bir yemek masasında Tuzlalı Galatasaraylılar ile oturup sohbet ettiği görüntülere yansıyan Cengiz, "Herkes istiyor ki şampiyonluğu ben alayım. Haklı adam kendine göre. Fair Play, dostluk, kardeşlik diyor ama gerekirse her şeyi yapacaksın diyor adam. Söyleyemiyor ama duyuyoruz. Hayırlısı. Bazen 'Oynamadan alsak'. Zaten millet diyor ki bu kadroyla folofoş olursun. Ee o zaman bırak git" diyor. görüntülendiğini fark edince de "Hayırdır video kaydı mı o?" ifadesini kullanıyor.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM