Mustafa Pektemek sosyal medyayı salladı !
Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle galibiyette büyük payı olan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, sosyal medyada gündemde yer aldı.
Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor karşısına ilk 11’de çıkan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, ilk yarıda attığı iki golle sosyal medyayı salladı.
2015-16 sezonudan beri Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de şans bulan 30 yaşındaki forvet, henüz 3. dakikada topukla attığı golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında bu kez kafa golüyle sahneye çıkan Pektemek, Beşiktaş’ı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.
Öte yandan Pektemek attığı bu gollerle Vodafone Park’ta 2018 yılında gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
İşte sosyal medyada Mustafa Pektemek’le ilgili yapılan bazı yorumlar;