Mustafa Pektemek sosyal medyayı salladı !

2015-16 sezonudan beri Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de şans bulan 30 yaşındaki forvet, henüz 3. dakikada topukla attığı golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.



Karşılaşmanın 40. dakikasında bu kez kafa golüyle sahneye çıkan Pektemek, Beşiktaş’ı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.