  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Ekim 2018 10:52

Mustafa Pektemek sosyal medyayı salladı !

Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle galibiyette büyük payı olan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, sosyal medyada gündemde yer aldı.

Mustafa Pektemek sosyal medyayı salladı !

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor karşısına ilk 11’de çıkan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, ilk yarıda attığı iki golle sosyal medyayı salladı.

1/ 10
Mustafa Pektemek sosyal medyayı salladı !

2015-16 sezonudan beri Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de şans bulan 30 yaşındaki forvet, henüz 3. dakikada topukla attığı golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında bu kez kafa golüyle sahneye çıkan Pektemek, Beşiktaş’ı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

2/ 10
Mustafa Pektemek sosyal medyayı salladı !

Öte yandan Pektemek attığı bu gollerle Vodafone Park’ta 2018 yılında gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

İşte sosyal medyada Mustafa Pektemek’le ilgili yapılan bazı yorumlar;

3/ 10
Mustafa Pektemek sosyal medyayı salladı !

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM