Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı
Sene başında Kocaelispor ile 3 senelik anlaşma imzalayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yoğun bakıma alındı. Akciğerleri ile ilgili bir süredir problem yaşayan Akçay’ın rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kocaelispor’la sene başında 3 senelik sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, kısa bir süre koronavirüs tedavisi de görmüştü.
Koronavirüsü ağır bir şekilde geçiren ve akciğerlerinde problem yaşayan Akçay, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Mustafa Reşit Akçay, daha önce koronavirüsün ağırlaşması ile beraber son maçlarda takımın başında solunum cihazıyla birlikte yer almıştı. 1. Lige yükselen Kocaelispor’un sezon sonunda ise takımın başında yer alamamıştı. Kocaelispor'dan yapılan açıklama şu şekilde: Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR?Mustafa Reşit Akçay 12 Aralık 1958’de Trabzon’da doğdu. Antrenörlük kariyerine İdmangücü kulübünde başladı, burada 8 yıl görev yaptı. Daha sonra Trabzonspor altyapısında göreve başladı. Bu görevini dört yıl sürdürdü ve bu süre içerisinde Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz gibi birçok yıldızın yetişmesinde katkısı bulundu. 1996 yılında Hollanda'ya giderek Ajax altyapısında 7 ay boyunca teknik direktörlük eğitimi aldı.
1996-97 sezonunda Trabzonspor'dan ayrılarak Trabzonspor altyapısında beraber çalıştığı Giray Bulak tarafından çalıştırılan Vanspor'da aynı görevi üstlendi. Burada sadece üç ay kaldıktan sonra Giray Bulak'ın teknik direktörlükten ayrılmasıyla kendisi de görevinden ayrıldı.