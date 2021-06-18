Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Koronavirüsü ağır bir şekilde geçiren ve akciğerlerinde problem yaşayan Akçay, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Mustafa Reşit Akçay, daha önce koronavirüsün ağırlaşması ile beraber son maçlarda takımın başında solunum cihazıyla birlikte yer almıştı. 1. Lige yükselen Kocaelispor’un sezon sonunda ise takımın başında yer alamamıştı. Kocaelispor'dan yapılan açıklama şu şekilde: Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.