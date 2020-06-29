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  3. 29 Haziran 2020 11:55

Mutlu son yakın! Kenan Karaman geliyor

Milli futbolcu Kenan Karaman, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Karaman takımı Bundesliga'ya veda etti. Kanarya, sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Kenan için Düsseldorf'a resmi teklif yapacak.

Mutlu son yakın! Kenan Karaman geliyor

Fenerbahçe'den Kenan Karaman hamlesi… Kenan'ın takımı Düsseldorf, Bundesliga'da küme düşerken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "Takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Sarı-Lacivertliler'i harekete geçirdi.

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Mutlu son yakın! Kenan Karaman geliyor

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe kısa süre içinde Kenan için teklif yapacak.

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Mutlu son yakın! Kenan Karaman geliyor

FENER ELİNİ ÇABUK TUTUYORSevilla ile de adı anılan 26 yaşındaki forvet için Fenerbahçe elini çabuk tutmayı planlıyor. Kenan transferinin 2 milyon Euro'luk çıkış bedelinin yatırılarak bitirilmesi hedefleniyor.

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Mutlu son yakın! Kenan Karaman geliyor

2. LİG'DE OYNAMAK İSTEMİYORKenan'ın kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve Düsseldorf'dan ayrılmak istediği biliniyor. Milli futbolcu bu yüzden kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.

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