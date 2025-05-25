Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarında büyük kabus: Onlarca yaralı var!
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasına Inter'in bir puan önünde giren Napoli, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek 82 puanla şampiyon olurken, gece boyunca süren şampiyonluk kutlamalarında 39 kişi hastanelik oldu...
Kaynak: DHA / İHA
İtalya Serie A'nın son haftasında lider Napoli, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 42. dakikada Scott McTominay'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
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51. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle skoru 2-0 yapan Napoli, sahadan galibiyetle ayrıldı üçüncü şampiyonluğunu ilan etti.
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Napoli ligde daha önce 1986-87, 1989-90 ve 2022-2023 sezonlarında da şampiyonluğa ulaşmıştı. En yakın takipçisi Inter ise deplasmanda Como'yu 2-0 yenerek liderin bir puan gerisinde ligi ikinci sırada tamamladı.
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Serie A'nın 38'inci ve son haftasında dün evinde ağırladığı Cagliari'yi 2-0 yenerek, en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde 82 puanla şampiyon olan Napoli'nin başarısı, kentte sabaha kadar kutlandı.
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