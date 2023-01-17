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NBA'deki gururumuz Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı da geçti

NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot olarak tarihe geçen milli yıldızımız Alperen Şengün, bugün de Lebron James'li Lakers karşısında gösterdiği performansla Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak bir rekor daha kırdı.

NBA'deki gururumuz Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı da geçti - Resim: 1

NBA'de normal sezon oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Günün son karşılaşmasında milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers’a konuk oldu.

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NBA'deki gururumuz Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı da geçti - Resim: 2

Karşılaşmadan ev sahibi ekip, 140-132 galip ayrılarak bu sezonki 20’nci galibiyetini elde etti. 

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NBA'deki gururumuz Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı da geçti - Resim: 3

Houston Rockets ise bu sezon 34’üncü mağlubiyetini aldı.

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NBA'deki gururumuz Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı da geçti - Resim: 4

Houston Rockets’ın Los Angeles Lakers karşısında oynadığı karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün sergilediği performans ile göz doldurdu.

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