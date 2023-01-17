NBA'deki gururumuz Alperen Şengün Shaquille O'Neal'ı da geçti
NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot olarak tarihe geçen milli yıldızımız Alperen Şengün, bugün de Lebron James'li Lakers karşısında gösterdiği performansla Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak bir rekor daha kırdı.
NBA'de normal sezon oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Günün son karşılaşmasında milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers’a konuk oldu.
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Karşılaşmadan ev sahibi ekip, 140-132 galip ayrılarak bu sezonki 20’nci galibiyetini elde etti.
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Houston Rockets ise bu sezon 34’üncü mağlubiyetini aldı.
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Houston Rockets’ın Los Angeles Lakers karşısında oynadığı karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün sergilediği performans ile göz doldurdu.
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