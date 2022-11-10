Ne Messi ne de Ronaldo... İşte Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcular listesi
Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala heyecan artmaya devam ederken Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcular listesi paylaşıldı.
Kariyerlerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Dünya Kupası'nın en golcü futbolcuları listesinde ilk sıralarda yer almıyor. Portekizli Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda 7 golü bulunuyor. Arjantinli Messi'nin ise 5 golü var.
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TEOFILO CUBILLAS - 10 GOL
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GARY LINEKER - 10 GOL
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GABRIEL BATISTUTA - 10 GOL
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