Ne Messi ne Ronaldo... Listenin zirvesinde o var!
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ya da Juventus'un Portekizlisi Cristiano Ronaldo sosyal medya paylaşımlarından bile binlerce Euro kazanıyor olabilir. Dünya tarihinin en pahalı futbolcusu olan Neymar'ın bile serveti onunkiyle aşı
FENERBAHÇE ONDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İngiliz ekiplerinden Chealsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses şu sırlar Süper Lig'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri.
Ligde Y.Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı müthiş bir 90 dakika çıkardı. Fenerbahçe taraftarını mest eden Victor Moses'ın, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı ise en çok merak edilenlerden biri.
Eğer Victor Moses geri dönerse, İngiltere'de onu milyonluk bir araç koleksiyonu bekliyor. Lüks araç koleksiyonu bulunan Victor Moses'ın lüks araç koleksiyonun tahmini değeri 20 milyon dolar. Gelin Moses'ın araç koleksiyonuna yakından bakalım.