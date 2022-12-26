''Ne yaptın sen hocam?'' Ahmet Çakar'ın son paylaşımına tepki yağıyor

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın son yaptığı paylaşım bu kez meslektaşlarından tepki gördü. Çakar kişisel Twitter hesabından, Ajansspor ve Radyospor muhabiri Salim Manav için, "Salim Manav hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.