''Ne yaptın sen hocam?'' Ahmet Çakar'ın son paylaşımına tepki yağıyor
Spor muhabiri Salim Manav için, "Hayatını kaybetmiş, Allah rahmet eylesin" şeklinde asılsız bir bilgi paylaşan futbol yorumcusu Ahmet Çakar'a tepki üstüne tepki yağıyor.
Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın son yaptığı paylaşım bu kez meslektaşlarından tepki gördü. Çakar kişisel Twitter hesabından, Ajansspor ve Radyospor muhabiri Salim Manav için, "Salim Manav hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.
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ARKADAŞLARI JET HIZIYLA YALANLADI
Salim Manav'ın arkadaşları bu bilgiyi jet hızıyla yalanladı. Ahmet Çakar ise paylaşımını silmedi. Spor basınından Çakır'ın paylaşımına çok sert cevaplar geldi. Çakar'ın hesabının ele geçirildiğine dair yorumlar da var.
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İşte sosyal medyada Ahmet Çakar'a gösterilen tepkiler:
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