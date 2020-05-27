'Neden Aurelio?' Fenerbahçe'nin eski yıldızları konuştu
Yeni sezona yönelik kadro kurma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, büyük bir sürpriz yaparak, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil etti.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe kimin getirileceği henüz netleşmemişken böyle bir atama yapılması doğal olarak, "Neden Aurelio seçildi?" sorusuna yol açtı.
Bu sorunun cevabını bulmak için Brezilya asıllı antrenörün geçmişte birlikte çalıştığı bazı isimlerle Hürriyet Gazetesi görüştü.
ESKİ ARKADAŞLARI KONUŞTU Samandıra'nın ihtiyacı olan 'gülen yüz'ü getirmesi beklenen genç hoca için eski arkadaşları umut dolu yanıtlar verdi.