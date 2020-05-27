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  3. 27 Mayıs 2020 10:57

'Neden Aurelio?' Fenerbahçe'nin eski yıldızları konuştu

Yeni sezona yönelik kadro kurma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, büyük bir sürpriz yaparak, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil etti.

'Neden Aurelio?' Fenerbahçe'nin eski yıldızları konuştu

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe kimin getirileceği henüz netleşmemişken böyle bir atama yapılması doğal olarak, "Neden Aurelio seçildi?" sorusuna yol açtı.

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'Neden Aurelio?' Fenerbahçe'nin eski yıldızları konuştu

Bu sorunun cevabını bulmak için Brezilya asıllı antrenörün geçmişte birlikte çalıştığı bazı isimlerle Hürriyet Gazetesi görüştü.

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'Neden Aurelio?' Fenerbahçe'nin eski yıldızları konuştu

ESKİ ARKADAŞLARI KONUŞTU Samandıra'nın ihtiyacı olan 'gülen yüz'ü getirmesi beklenen genç hoca için eski arkadaşları umut dolu yanıtlar verdi.

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'Neden Aurelio?' Fenerbahçe'nin eski yıldızları konuştu

AURELIO KİMDİR? Aldığımız cevapları yazmadan önce Aurelio'nun kim olduğunu kısaca hatırlatalım...

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