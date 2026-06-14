New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 yenerek 53 yıl sonra NBA Şampiyonu oldu
NBA Play-Off Final serisi 5. maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 94-90 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve 53 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.
NBA'de yarım asrı aşan şampiyonluk hasreti nihayet sona erdi. NBA Play-Off Final serisi beşinci maçında New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs'ü son çeyrekteki muhteşem geri dönüşüyle 94-90 mağlup etmeyi başardı. Seriyi 4-1'lik skorla kazanan New York temsilcisi, tam 53 yıl aradan sonra NBA şampiyonu olma unvanını elde ederek adını bir kez daha tarihe yazdırdı.
Tyler Ford, Scott Foster ve James Capers hakem üçlüsünün yönettiği ve son saniyesine kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin seyri şu şekilde gelişti:
Seride 3-1 geride olan ve tamam mı devam mı maçına çıkan ev sahibi San Antonio Spurs, maça oldukça etkili başlayarak ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı.
İkinci periyotta New York Knicks oyuna ortak olmaya çalışsa da, Spurs üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 42-37'lik skor avantajıyla gitti.
Üçüncü periyotta da skor üstünlüğünü elinde tutmayı başaran San Antonio temsilcisi, final periyoduna 72-65 önde girdi.
Son periyotta parkeye adeta şampiyonluk karakterini yansıtan New York Knicks, rakibinin direncini kırarak tarihi bir geri dönüşe imza attı. Maçı 94-90 kazanan Knicks, yarım asırlık bekleyişin ardından NBA şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.