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New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 yenerek 53 yıl sonra NBA Şampiyonu oldu

NBA Play-Off Final serisi 5. maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 94-90 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve 53 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

Kaynak: DHA / İHA
New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 yenerek 53 yıl sonra NBA Şampiyonu oldu - Resim: 1

NBA'de yarım asrı aşan şampiyonluk hasreti nihayet sona erdi. NBA Play-Off Final serisi beşinci maçında New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs'ü son çeyrekteki muhteşem geri dönüşüyle 94-90 mağlup etmeyi başardı. Seriyi 4-1'lik skorla kazanan New York temsilcisi, tam 53 yıl aradan sonra NBA şampiyonu olma unvanını elde ederek adını bir kez daha tarihe yazdırdı. 

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New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 yenerek 53 yıl sonra NBA Şampiyonu oldu - Resim: 2

Tyler Ford, Scott Foster ve James Capers hakem üçlüsünün yönettiği ve son saniyesine kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin seyri şu şekilde gelişti:

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New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 yenerek 53 yıl sonra NBA Şampiyonu oldu - Resim: 3

Seride 3-1 geride olan ve tamam mı devam mı maçına çıkan ev sahibi San Antonio Spurs, maça oldukça etkili başlayarak ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı.
İkinci periyotta New York Knicks oyuna ortak olmaya çalışsa da, Spurs üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 42-37'lik skor avantajıyla gitti.

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New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 yenerek 53 yıl sonra NBA Şampiyonu oldu - Resim: 4

Üçüncü periyotta da skor üstünlüğünü elinde tutmayı başaran San Antonio temsilcisi, final periyoduna 72-65 önde girdi.
Son periyotta parkeye adeta şampiyonluk karakterini yansıtan New York Knicks, rakibinin direncini kırarak tarihi bir geri dönüşe imza attı. Maçı 94-90 kazanan Knicks, yarım asırlık bekleyişin ardından NBA şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

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