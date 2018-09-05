Nuri Şahin yeni formasına kavuştu!
Borussia Dortmund'dan SV Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, yeni formasıyla ilk maçına çıktı.
Transfer döneminin bitimine saatler kala Borussia Dortmund'dan SV Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, yeni formasını dün SV Werder Bremen ile Hollanda'nın 1. Lig ekibi FC Emmen arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında giydi.
Milli maç arasını değerlendiren SV Werder Bremen, Hollanda 1. Ligi'ne bu sezon yükselen FC Emmen ile Bremen'e 100 km mesafedeki Leer kentinde dostluk maçı yaptı.
Leer Hoheellern Stadı'nda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Werder Bremen 2-1 kaybetti. Werder Bremen'in golünü 40'ıncı dakikada Klaassen kaydederken, FC Emmen'in galibiyet golleri 29'uncu dakikada Bannink ve 50'nci dakikada Niemejer'den geldi.
GÖZLER NURİ'NİN ÜZERİNDEYDİ
Karşılaşma boyunca herkesin gözü adeta ilk kez Werder Bremen formasını giyen Nuri Şahin'in üzerindeydi. İlk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan ve oldukça da istekli görünen Nuri Şahin'in rakipten top çalması ve attığı uzun paslar sürekli tribünlerden alkış aldı. Nuri Şahin'e olan yoğun ilgi maç sonunda da devam etti. Soyunma odalarından takım otobüsüne giden yolda bekleyen taraftarlar, Nuri Şahin'den imza almak ve kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için yoğun çaba harcadı. Aynı şekilde karşılaşmayı takip eden medya mensupları da, takım otobüsünün yanında Nuri Şahin'in etrafını sararak kendisiyle söyleşi yaptılar.