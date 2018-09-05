Nuri Şahin yeni formasına kavuştu!

GÖZLER NURİ'NİN ÜZERİNDEYDİ



Karşılaşma boyunca herkesin gözü adeta ilk kez Werder Bremen formasını giyen Nuri Şahin'in üzerindeydi. İlk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan ve oldukça da istekli görünen Nuri Şahin'in rakipten top çalması ve attığı uzun paslar sürekli tribünlerden alkış aldı. Nuri Şahin'e olan yoğun ilgi maç sonunda da devam etti. Soyunma odalarından takım otobüsüne giden yolda bekleyen taraftarlar, Nuri Şahin'den imza almak ve kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için yoğun çaba harcadı. Aynı şekilde karşılaşmayı takip eden medya mensupları da, takım otobüsünün yanında Nuri Şahin'in etrafını sararak kendisiyle söyleşi yaptılar.

