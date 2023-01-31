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Nusret ile Messi arasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı

Arjantinli eski golcü Sergio Agüero, final maçında sahaya giren Nusret hakkında konuştu. Agüero, "Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile" dedi.

Nusret ile Messi arasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı - Resim: 1

Arjantin'in geçen ayki tarihi Dünya Kupası galibiyetinin ardından Agüero, maçın son düdüğündeen sonra kutlama sahnelerinde ortaya çıkan tartışmalı anı anlattı.

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Nusret ile Messi arasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı - Resim: 2

Ünlü Türk şef 'Salt Bae' lakaplı Nusret Gökçe, Arjantin'in Fransa'yı finalde mağlup etmesinin ardından sahaya çıktı ve futbolcularla fotoğraf çektirmişti.

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Nusret ile Messi arasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı - Resim: 3

Pek çok kişi tarafından eleştirilen Nusret, Arjantin'in kutlamalarını mahvettiği gerekçesiyle tepki çekmişti.

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Nusret ile Messi arasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı - Resim: 4

Via Stake'e konuşan Agüero, "Sosyal medyadaki yorumları birkaç gün sonra gördüm. Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile" dedi.

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