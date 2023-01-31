Nusret ile Messi arasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı
Arjantinli eski golcü Sergio Agüero, final maçında sahaya giren Nusret hakkında konuştu. Agüero, "Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile" dedi.
Arjantin'in geçen ayki tarihi Dünya Kupası galibiyetinin ardından Agüero, maçın son düdüğündeen sonra kutlama sahnelerinde ortaya çıkan tartışmalı anı anlattı.
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Ünlü Türk şef 'Salt Bae' lakaplı Nusret Gökçe, Arjantin'in Fransa'yı finalde mağlup etmesinin ardından sahaya çıktı ve futbolcularla fotoğraf çektirmişti.
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Pek çok kişi tarafından eleştirilen Nusret, Arjantin'in kutlamalarını mahvettiği gerekçesiyle tepki çekmişti.
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Via Stake'e konuşan Agüero, "Sosyal medyadaki yorumları birkaç gün sonra gördüm. Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında onu tam olarak fark edemedim bile" dedi.
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