Oğuzhan Özyakup'a 45 milyon TL'lik büyük şok
Beşiktaş'ın 7 sezon önce geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Aksine son dönemde kayıpları oynadı.
Beşiktaş'ın 7 sezon önce geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Aksine son dönemde kayıpları oynadı.
Genk maçında 90 dakikayı 1 şut, 1 ikili mücadele ve 1 pas arası değeri ile kapatan 26 yaşındaki futbolcunun son iki sezonda skora katkısı yüzde 43 oranında düştü.