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  3. 27 Ekim 2018 14:20

Oğuzhan Özyakup'a 45 milyon TL'lik büyük şok

Beşiktaş'ın 7 sezon önce geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Aksine son dönemde kayıpları oynadı.

Oğuzhan Özyakup'a 45 milyon TL'lik büyük şok

Beşiktaş'ın 7 sezon önce geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Aksine son dönemde kayıpları oynadı.

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Oğuzhan Özyakup'a 45 milyon TL'lik büyük şok

Genk maçında 90 dakikayı 1 şut, 1 ikili mücadele ve 1 pas arası değeri ile kapatan 26 yaşındaki futbolcunun son iki sezonda skora katkısı yüzde 43 oranında düştü.

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Oğuzhan Özyakup'a 45 milyon TL'lik büyük şok

Bu dönemde Süper Lig'de 2109 dakika mücadele etmesine rağmen tek bir gol bile atamadı.

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Oğuzhan Özyakup'a 45 milyon TL'lik büyük şok

Takıma 7 asistle katkı sağlayan Oğuzhan, her 301 dakikada bir skoru değiştirdi.

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