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  3. 10 Mayıs 2018 14:40

Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası !

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup için ortaya atılan Fenerbahçe iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası !

Everton ve Fenerbahçe'nin yakın takibinde olan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple anlaştığı rakamdan daha iyi teklifler aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası !

Bu sezon 1,5 milyon euro kazanan Oğuzhan'ın kontratına ek maddeler ve özel bonuslar konulmasını istediği, yönetimin de buna olumlu baktığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası !

Beşiktaş'ta takım kaptanı Oğuzhan Özyakup ile yönetim kurulu arasında yeni sözleşme imzalanmasına rağmen bazı pürüzlerin olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası !

Siyah-beyazlı takıma FEDA döneminde gelen ve Türkiye'de kaldığı sürece Beşiktaş dışında bir takımın formasını giymeyeceğini her fırsatta dile getiren yetenekli futbolcunun yıllık ücret konusunda iyileştirme beklediği öğrenildi.

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