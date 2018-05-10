Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası !
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup için ortaya atılan Fenerbahçe iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Everton ve Fenerbahçe'nin yakın takibinde olan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple anlaştığı rakamdan daha iyi teklifler aldığı öğrenildi.
Bu sezon 1,5 milyon euro kazanan Oğuzhan'ın kontratına ek maddeler ve özel bonuslar konulmasını istediği, yönetimin de buna olumlu baktığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta takım kaptanı Oğuzhan Özyakup ile yönetim kurulu arasında yeni sözleşme imzalanmasına rağmen bazı pürüzlerin olduğu ortaya çıktı.