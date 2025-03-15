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Okan Buruk'tan tarihi başarı: Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik direktör oldu.

Okan Buruk'tan tarihi başarı: Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı - Resim: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçıyla birlikte bir başarıya daha imza attı. 

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Okan Buruk'tan tarihi başarı: Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı - Resim: 2

Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte 2022 yılından bu yana ligdeki 83. galibiyetini aldı. 

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Okan Buruk'tan tarihi başarı: Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı - Resim: 3

Okan Buruk, bu istatistiğiyle önemli isimleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.

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Okan Buruk'tan tarihi başarı: Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı - Resim: 4

2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar;

83-Okan Buruk

70- Pep Guardiola

70-Simeone Inzaghi

70-Carlo Ancelotti

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