Okan Buruk'tan tarihi başarı: Guardiola ve Ancelotti'yi geride bıraktı

Okan Buruk, bu istatistiğiyle önemli isimleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.