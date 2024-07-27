Olimpiyatlara katılan Türk takımının ''çok özel'' giysileri olay oldu
Fransa’nın ev sahipliğindeki 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporcular için tasarlanan kıyafetler eleştirileri de beraberinde getirdi.
Kaynak: AA
Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı.
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Oyunlarda, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular da ellerinde Türk bayraklarıyla açılış seremonisinde yer aldı.
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Ancak Türkiye'yi temsil eden sporcular için Vakko markası tarafından üretilen özel kıyafetler eleştirilere yol açtı.
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Milli takımımızın açılışta giyeceği kıyafetlerin tasarımını ise Vakko yaptı. İlk olarak milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli’nin üzerinde görülen kıyafetler, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi.
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