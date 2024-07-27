Olimpiyatlara katılan Türk takımının ''çok özel'' giysileri olay oldu

Milli takımımızın açılışta giyeceği kıyafetlerin tasarımını ise Vakko yaptı. İlk olarak milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli’nin üzerinde görülen kıyafetler, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi.