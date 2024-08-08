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Olimpiyatlardan bir Yusuf Dikeç pozu daha: Nina Kennedy altın madalyasını böyle kutladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atletizm kadınlar sırıkla atlama finali Stade de France'de yapıldı. Altın madalyayı kazanan Avustralyalı Nina Kennedy, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozu vererek sevinç yaşadı.

Olimpiyatlardan bir Yusuf Dikeç pozu daha: Nina Kennedy altın madalyasını böyle kutladı - Resim: 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalya kazandı.

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Olimpiyatlardan bir Yusuf Dikeç pozu daha: Nina Kennedy altın madalyasını böyle kutladı - Resim: 2

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.

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Olimpiyatlardan bir Yusuf Dikeç pozu daha: Nina Kennedy altın madalyasını böyle kutladı - Resim: 3

Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.

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Olimpiyatlardan bir Yusuf Dikeç pozu daha: Nina Kennedy altın madalyasını böyle kutladı - Resim: 4
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