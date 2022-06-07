Onlar Diyarbakırlı görme engelli şampiyonları!

Öğrencilerin antrenörü ve öğretmeni, aynı zamanda da Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı olan milli halterci Mehmet Emin Erdoğan, başarılarının takım çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Amaçlarının milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Öğrencilerimiz atletizm, judo, halter ve yüzme gibi 7 branşta çalışıyorlar. Şampiyonaya hazırlanmak için çok zamanımız yoktu. Ramazan ayı münasebetiyle herkes oruçlu olduğu için çok hazırlanamadık. Bir 15 günlük hazırlığımız oldu. Buna rağmen 7 öğrencimiz 3 altın, 3 gümüş ve bir bronz olmak 9 madalya aldı. Biz böyle çok zor şartlarda bunu yaptıysak güzel şartlarda dünya, Avrupa veya olimpiyat şampiyonu niye çıkartmayalım. Bu hepimizin emeği oldu. Bugün idarecilerimiz, belediyemiz eğer bizlere bu imkanları sunmasaydı, belki biz yarışmaya bile gidemeyebilirdik" dedi.