Onlar yeşil sahanın sultanları, Türkiye'nin namağlup kadınları

Tekin, "Çıktığımız maçlarda rakiplerimizi farklı skorla yeniyoruz. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda grubumuzda 14 puanla averajla lideriz. Bu hafta pazar günü evimizde oynayacağımız maçı da kazanırsak, gruptaki liderliğimizi garantilemiş oluruz ve hedefimize adım adım ulaşmaya çalışacağız. Bu yılki hedefimiz, takımımızı 1'inci Lig'e çıkarmak. Bu güç ve potansiyel takımımızda var. Kızlarımız çok yetenekli ve çok iyi futbolcularımız var. Destek aldığımız takdirde takımımızı hedeflediğimiz yere taşıyacağız. Bu konuda inançlıyız, inşallah başaracağız. Oynadığımız 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Namağlup devam ediyoruz. Averajla lideriz, inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz, önce 1’inci Lig, ilerleyen yıllarda da Süper Lig'e çıkmak. Geçen hafta deplasmanda Erzincan Gençler Gücü Kadın Futbol Takımı'nı 5-0 yendik. Kızlarımız çok iyi oynadı. İnşallah bu iyi oyunla devam edeceğiz" dedi.