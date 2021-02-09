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  3. 09 Şubat 2021 15:11

Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a ''helallik'' göndermesi

Süper Lig'de Göztepe, Gaziantep FK'ya 2-0 kaybederken Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, karşılaşma sonunda çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a ''helallik'' göndermesi

Süper Lig'de İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra Ünal Karaman'la anlaşan Göztepe, Gaziantep FK karşısında kalesine iki gol görürken İzmir'e eli boş döndü.

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Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a ''helallik'' göndermesi

Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalan Onur Kıvrak da maç esnasında çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a ''helallik'' göndermesi

O dönem kadro dışı kaldıktan sonra ani bir kararla futbolu bırakan Kıvrak, eski hocasına ağır bir göndermede bulundu.

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Onur Kıvrak'tan Ünal Karaman'a ''helallik'' göndermesi

Kıvrak, Instagram hikayesinde maçtan bir görüntü kullanarak, 'Başarılı olmak için helallik şart' mesajını yazdı.

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