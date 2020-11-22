Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı!

Galatasaray'a geldi, şampiyonluk yaşadı. Bir kez daha geldi, pandemi dönemine kadar takımı zirveye taşıdı. Bir kez daha gelmek istedi, kulübü izin vermedi. Ancak o pes etmedi, gönlü yine Sarı-Kırmızılı renklerle beraber.