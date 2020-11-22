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  3. 22 Kasım 2020 21:45

Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı!

Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.

Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı!

Galatasaray'a geldi, şampiyonluk yaşadı. Bir kez daha geldi, pandemi dönemine kadar takımı zirveye taşıdı. Bir kez daha gelmek istedi, kulübü izin vermedi. Ancak o pes etmedi, gönlü yine Sarı-Kırmızılı renklerle beraber. 

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Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı!

Onyekuru, tekrar Galatasaray'ın transfer radarında. Kulübü Monaco'nun transferine onay vermediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Fransa'da kaldığına bin pişman.

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Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı!

Öyle ki şu ana kadar 4 maçta toplam sadece 139 dakika şans bulabildi. Galatasaraylı yöneticilerle ve teknik direktör Fatih Terim'le her fırsatta görüşmelerini sürdüren Onyekuru, geri dönmek için her türlü fedakârlığa hazır. 

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Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı!

Üstelik bu defa, Monaco'ya da rest çekecek. Süre alamadığı için potansiyelini kullanamadığını ve tecrübe kazanamadığını belirten Nijeryalı yıldız, menacerinden kendisine yardımcı olmasını ve Galatasaray'a transferini bir şekilde sağlamasını talep etti.

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