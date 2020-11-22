Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı!
Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'a geldi, şampiyonluk yaşadı. Bir kez daha geldi, pandemi dönemine kadar takımı zirveye taşıdı. Bir kez daha gelmek istedi, kulübü izin vermedi. Ancak o pes etmedi, gönlü yine Sarı-Kırmızılı renklerle beraber.
Onyekuru, tekrar Galatasaray'ın transfer radarında. Kulübü Monaco'nun transferine onay vermediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Fransa'da kaldığına bin pişman.
Öyle ki şu ana kadar 4 maçta toplam sadece 139 dakika şans bulabildi. Galatasaraylı yöneticilerle ve teknik direktör Fatih Terim'le her fırsatta görüşmelerini sürdüren Onyekuru, geri dönmek için her türlü fedakârlığa hazır.