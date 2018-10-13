İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i !
Hareketli günler yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, kadro dışı operasyonu ve sakatlıklar nedeniyle 11'de değişikliğe gidecek.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor mücadelesine bambaşka bir 11'le çıkacak.
(Spor Arena)
İlk operasyon forvette yaşanacak. Slimani sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında yok. Onun yerine Cocu oynatacağı ismi belirledi.
Hollandalı hoca sezon başında yüzüne bile bakmadığı Soldado'yu banko sahaya sürecek. Mehmet Topal'ın yokluğunda da orta sahada operasyon olacak.