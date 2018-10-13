  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Ekim 2018 17:03

İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i !

Hareketli günler yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, kadro dışı operasyonu ve sakatlıklar nedeniyle 11'de değişikliğe gidecek.

İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i !

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor mücadelesine bambaşka bir 11'le çıkacak.

(Spor Arena)

1/ 16
İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i !

İlk operasyon forvette yaşanacak. Slimani sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında yok. Onun yerine Cocu oynatacağı ismi belirledi.

2/ 16
İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i !

Hollandalı hoca sezon başında yüzüne bile bakmadığı Soldado'yu banko sahaya sürecek. Mehmet Topal'ın yokluğunda da orta sahada operasyon olacak.

3/ 16
İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i !

Bu bölgede de Eljif Elmas ile birlikte Jailson görev yapacak.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM